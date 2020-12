Ouça: motorista de app grava assalto e implora pela vida em Manaus

A motorista de aplicativo refém no porta-malas do próprio veículo | Foto: Divulgação

Manaus - Um áudio gravado durante um assalto a uma motorista de aplicativo, na noite desta terça-feira (15), revela o desespero da trabalhadora nas mãos de criminosos. Na gravação é possível escutar a vítima desesperada e implorando pela vida. “Socorro, pelo amor de Deus, podem levar tudo só me deixa em paz”, gritava a profissional em pânico. A mulher foi salva e os bandidos acabaram presos após o veículo ser rastreado pela polícia.

Os suspeitos foram identificados como Francionei Ribeiro, de 28 anos, Francisco das Chagas, 38, Thiago Castro, 26, e Yander Garone, 26. O quarteto foi capturado pela Força Tática, enquanto mantinham a motorista de aplicativo refém no porta-malas do próprio veículo.

A vítima foi sequestrada depois que aceitou uma corrida dos quatro suspeitos que se passavam por passageiros, no conjunto Manôa, Zona Norte de Manaus.

“Ninguém vai fazer nada com a senhora, não. Só vamos usar o carro para pegar o dinheiro de um vagabundo que tá devendo nós (sic)”, argumentaram os assaltantes.

Segundo a polícia, após aceitar a solicitação de corrida e ir ao local indicado pela plataforma de aplicativo, a mulher foi surpreendida pelos quatro criminosos que anunciaram o assalto e a colocaram no porta-malas do veículo, modelo Fiat Uno.

Com a vítima mantida refém, o bando praticou uma série de assaltos pela cidade. No entanto, como o carro possui rastreador, a empresa de monitoramento acionou a polícia, que iniciou uma perseguição aos criminosos.



“Nós conseguimos abordar os suspeitos no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste da capital. Na ocasião, achamos a vítima nos porta-malas, mantida como refém. Além disso, o bando foi encontrado com uma arma de fogo e vários outros pertences de pessoas que possivelmente foram assaltadas pelos criminosos’’, relatou o Tenente Rocha, da Força Tática.

O tenente destacou que as vítimas que foram roubadas pelo grupo devem procurar o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para ter os bens ressarcidos.

Conduzido ao 6º DIP, os quatro suspeitos foram autuados em flagrante por roubo, sequestro e porte ilegal de arma de fogo, e deverão ser encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.

Para o presidente da associação de motoristas, nenhuma plataforma de app oferece segurança desejável



Em conversa com a equipe de reportagem do Portal Em Tempo, o presidente da Associação dos Motoristas e Entregadores por aplicativo do Estado do Amazonas (Ameap-AM), Alexandre Matias, criticou a falta de segurança das plataformas de aplicativo.

“Há uma fragilidade em todos os aplicativos. Por exemplo, se alguém furta ou rouba o celular de alguém, o ladrão poderá solicitar corrida por aplicativo instalado nesse mesmo dispositivo”, disse Alexandre.

O presidente da Ameap também ressaltou algumas medidas de segurança. “É importante que o motorista informe ao passageiro que a viagem está sendo monitorado. Ao chegar no local da corrida, o condutor deve abaixar um pouco o vidro e perguntar o nome do passageiro da viagem”, destacou ele.

