Motorista ferido com tiros na boca e peito morre em hospital de Manaus

Manaus - Um motorista identificado como David Caleb Souza de Almeida, de 24 anos, morreu na tarde desta terça-feira (15). Ele estava internado no Hospital João Lúcio desde o dia 1º de dezembro, quando foi baleado com tiros no peito e na boca, em frente da própria casa, localizada no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Conforme a 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 10h, dois criminosos chegaram no local em uma motocicleta, de características não divulgadas, e efetuaram os disparos contra o motorista.

A vítima foi atingida com tiros no peito e na boca, incluindo um disparo que atravessou a garganta dela. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu o homem ainda com vida.

David ficou por 15 dias recebendo atendimento médico na Unida de Terapia Intensiva (UTI), mas na tarde desta terça, ele não resistiu e morreu em decorrência dos tiros que o atingiram.

O corpo do motorista foi removido para o Instituo Médico Legal (IML). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, mas até o momento, as causas do assassinato não foram esclarecidas.

