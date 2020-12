Encapuzados invadem delegacia e matam suspeito de homicídio no AM

| Foto: Reprodução/Internet

Novo Aripuanã - Criminosos encapuzados invadiram a delegacia do município de Novo Aripuanã, a 227 quilômetros de Manaus, na madrugada desta quarta-feira (16). O grupo libertou presos e matou um dos suspeitos de ter assassinado, com 40 facadas, o comerciante Biraci Bastro Alfaia, de 65 anos, no último domingo (13).

A cidade já vivia um clima de tensão desde a tarde de terça-feira (15), quando uma equipe policial havia detido Ornam Costa, de 26 anos, também apontado como um dos responsáveis pela morte de Biraci. Ele foi encontrado com um tiro na região da virilha, próximo ao lixão do município.

Revoltados com a brutal morte do idoso, populares cercaram e ameaçaram invadir a 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Além disso, eles também tentaram impedir que o suspeito baleado recebesse atendimento médico.

Segundo a Polícia Civil, a situação foi contida, mas o homem não resistiu aos ferimentos decorrentes do tiro e acabou morrendo na unidade policial.

Já na madrugada desta quarta, bandidos encapuzados aproveitaram o pouco efetivo policial, que estava de plantão, e invadiram a DIP. Na ocasião, os criminosos libertaram presos e mataram um homem, que não teve o nome divulgado. Ele estava detido porque também teria envolvimento no homicídio do comerciante.

O Portal EM TEMPO questionou a assessoria da Polícia Civil sobre os procedimentos que deverão ser adotados. Assim que a resposta for obtida, a matéria será atualizada.

Outro caso

Em janeiro deste ano, revoltados com a morte de Elcleciane Nascimento Duarte, de 10 anos, após ter sido ser estuprada e asfixiada, populares queimaram viaturas, populares depredaram a delegacia de Fonte Boa e invadiram o local para matar o principal suspeito do crime : Ronald Gomes Borges, de 28 anos.

Ele foi morto em via pública, e teve o corpo esquartejado e depois queimado.

