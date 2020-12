Vídeo: mulher é presa após jogar cachorro de segundo andar de hotel

Uma mulher, de 35 anos, foi presa após jogar o seu cão do segundo andar de um hotel em Daytona Beach (Flórida, EUA) ao ser abordada por policiais. As informações são do Extra.

A administração do hotel havia chamado a polícia após a hóspede agredir uma funcionária na tarde da última segunda-feira (14). Quando a polícia chegou ao Motel 6, Allison Murphy estava trancada no seu quarto. Ela finalmente saiu com um pastor alemão preso por coleira.

Mas, de repente, a hóspede ficou mais agressiva, pegou o cão e o jogou, segundo o que foi registrado por filmagem da câmera de um dos policiais envolvidos no incidente. Logo depois, Allison foi jogada ao chão e algemada.

Surpreendentemente, o cachorro caiu de pé e sem ferimentos. Pessoas que acompanhavam a cena impediram o animal de fugir, amedrontado. Ele foi levado a um abrigo para animais, conforme noticiou o "Daytona Beach News Journal". O cão, que tem cerca de 1 ano, foi rebatizado de Miracle.

Veja o vídeo:

