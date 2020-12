Criminosos soltam fogos e deixam aviso após executarem "X-9" no Zumbi

Manaus - Um homem não identificado foi executado em uma área de mata na rua Padre Marcelino, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus. Os assassinos soltaram fogos e deixaram um bilhete indicando que o homem morreu após ter trocado de facção criminosa e por ser, supostamente, "X9" (termo usado para definir quem trai o grupo criminoso).

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), dois suspeitos estavam fugindo em uma motocicleta modelo Honda CG Fan 125, de cor vermelha, quando foram avistados por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Eles abandonaram a motocicleta e saíram correndo pela área de mata.

Os policiais foram atrás e já encontraram o corpo da vítima caído com as mãos e pés amarrados. Os suspeitos ainda soltaram fogos e deixaram um aviso próximo ao local do corpo.

O cartaz deixado pelos criminosos sugere que o homem era traidor da facção | Foto: Suyanne Lima





Apesar das buscas, a dupla não foi localizada. As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica, Delegacia, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência.

O corpo tinha marcas de tiros e golpes de faca | Foto: Suyanne Lima





Após a perícia, foi constatado que o homem foi assassinado com tiros na cabeça e perfurações por arma branca no peito. O corpo dele foi removido à sede do IML, onde irá passar por exame necroscópico.

As investigações ficam a cargo da DEHS. A motocicleta abandonada pelos criminosos foi apreendida.

Veja a reportagem feita no local do crime: