Empresário é morto a tiros em marmoraria na Zona Norte

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus - O empresário Daniel Gomes Bezerra, de 42 anos, foi morto no final da tarde desta quarta-feira (16), por volta das 16h30, em uma marmoraria de sua propriedade situada na rua Quepos, na comunidade Parque Senador Eduardo Braga, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações repassadas aos policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas contaram que um homem chegou em uma motocicleta, modelo Honda Bros, de cor preta, e entrou no estabelecimento comercial.

Ele teria perguntado sobre uma pessoa chamada "Daniel", depois ordenou que a vítima deitasse no chão e efetuou, pelo menos, três disparos de arma de fogo. Após o crime, o suspeito fugiu. A vítima foi atingida por dois disparos nas costas e um na cabeça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu) foi ao local, mas apenas constatou a morte da vítima. Os peritos do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para a ocorrência.

A motivação do crime deve ser investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) .

