Vídeo: Detento esfrega pênis em garota dentro de ônibus e acaba preso

Manaus - Um homem de 28 anos foi preso na noite desta quarta-feira (16), após esfregar as partes íntimas em uma adolescente de 12 anos dentro de um ônibus do transporte coletivo, que trafegava na avenida André Araújo, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A mãe da menina relatou à imprensa que havia levado a filha ao bairro Centro, na Zona Sul, para fazer compras e ao entrar no ônibus sentou do lado da janela e a filha no corredor. A mãe percebeu que algo estava errado pela fisionomia da menina, que ficou bastante intimidada com a presença do homem - que estava usando uma tornozeleira eletrônica. Ao observar pela janela, ela viu o momento em que ele começou a esfregar o pênis na garota e reagiu.

"Gritei para que todos pudessem ver o que estava acontecendo e o suspeito foi agredido pelos passageiros. Logo em seguida, passou uma viatura e ele foi preso pelos policiais. Nunca pensei que algo desse tipo pudesse acontecer", relatou.

O acusado e a vítima foram levados pelos policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo feito pela mãe da vítima: (Outro vídeo abaixo)

| Autor: Divulgação

Veja a reportagem feita na delegacia: