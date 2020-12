Bando rende frentistas e explode cofre de posto de gasolina em Manaus

Policias da 13ª Cicom foram acionados, mas quando os agentes chegaram no posto, o bando já haviam escapado. | Foto: Divulgação

Manaus - Quatro bandidos, ainda não identificados, explodiram o cofre de um posto de combustíveis na madrugada desta terça-feira (17). O caso ocorreu na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

Segundo informações de funcionários do local repassadas à polícia, a quadrilha chegou ao posto em um carro, modelo Fiat Pálio, como se fossem abastecer. No entanto, um dos integrantes do grupo estava portando uma arma de fogo e logo anunciou o roubo.

Os frentistas e um atendente foram rendidos e trancados dentro da loja de conveniência do posto. Em seguida, os quatro criminosos explodiram o cofre do estabelecimento, que ficava ao lado de uma das bombas de gasolina, e levaram a renda que estava no local. O valor roubado pelo bando ainda não foi contabilizado, conforme informou a polícia.

O valor roubado pelo bando ainda não foi contabilizado | Foto: Divulgação

Com o objetivo de dificultar as investigações policiais, além do dinheiro, a quadrilha ainda se dirigiu ao setor de monitoramento do posto, e levou todas as filmagens do estabelecimento.

Policias da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, mas quando os agentes chegaram no posto, o bando já haviam escapado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Outro posto do mesmo bairro também foi alvo de bandidos no último mês

Na madrugada do dia 23 de novembro, dois criminosos explodiram o cofre de um posto de combustível, situado na rua Francisca Mendes, também no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. Eles conseguiram fugir com aproximadamente R$ 20 mil.

Além do prejuízo financeiro, a dupla deixou estragos no estabelecimento. Conforme relatos dos trabalhadores do posto, que por medo pediram anonimato, a ação dos bandidos aconteceu por volta das 2h. Antes de efetuar o roubo, os suspeitos se passaram por clientes.

Leia mais

Assaltantes explodem cofre de posto de gasolina em Manaus

Vídeo: criminosos explodem cofre de posto de gasolina em Manaus