Homem é preso ao ser flagrado em motel com duas adolescentes em Manaus

O caso aconteceu na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Raimundo Marcelino C. S., de 47 anos, foi preso após ser flagrado saindo de um motel com duas adolescentes de 13 e 14 anos, na madrugada desta segunda-feira (17). O caso aconteceu na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.



Segundo a polícia, agentes da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam na região, fiscalizando o cumprimento do decreto estadual que restringe o funcionamento de bares e restaurantes até às 1h da madrugada, quando avistaram o suspeito saindo com duas meninas do motel em carro, modelo Fiat Strada.

Suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente | Foto: Divulgação

Após a abordagem, umas das adolescentes relatou à polícia que manteve relações sexuais com o suspeito, em troca de R$ 50 que teria sido oferecido por ele. Já a outra menina, por estar menstruada, teria apenas ficado no banheiro durante o período em que os três permaneceram na pousada.

Conduzido à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Raimundo Marcelino foi autuado em flagrante por exploração sexual e estupro de vulnerável. Ele deve ser encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

Leia mais

Vídeo: Detento esfrega pênis em garota dentro de ônibus e acaba preso

Criminosos soltam fogos e deixam aviso após executarem "X-9" no Zumbi