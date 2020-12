Vídeo: 3º dia de buscas por bebê jogada pelo padrasto em igarapé do AM

| Foto:

Manaus - Os bombeiros e a polícia iniciaram o terceiro dia de buscas pela bebê de dois meses, que foi jogada em um igarapé pelo padrasto, na madrugada da última terça-feira (15) . Os trabalhos para encontrar a criança estão sendo realizados nos arredores do pequeno braço de rio, localizado entre as comunidades Aliança com Deus e Raio do Sol, na Zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, após dois dias de buscas, as equipes já percorreram mais de cinco quilômetros, mas nenhum vestígio da bebê foi encontrado.



Nesta quinta, os bombeiros e os grupos de salvamento deverão aprofundar as buscas do igarapé em uma área que abrange a Reserva Floresta Adolpho Duck, onde o acesso é ainda mais difícil, pelo fato das matas serem muito fechadas.

As ações contam com o apoio de entidades não governamentais | Autor: Divulgação

A operação conta, ainda, com o apoio de entidades não governamentais, como o Grupo Arpia e o Grupo Suçuarana, que atuou nas buscas pelas vítimas do desastre de Brumadinho, em Minas Gerais, no ano passado.



Padrasto foi preso com drogas e confessou que jogou a criança por ciúmes

Vanderson M. D. S, de 22 anos, confessou à polícia que jogou a enteada dele no igarapé, por ciúmes. Segundo o delegado Vinícius de Melo, titular do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito não aceitava o fato da menina ser fruto de outra relação da companheira dele. Ele foi preso, após ter sido encontrado com porções de drogas.

