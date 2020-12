Terror: dupla rouba semijoias, carro e R$15 mil de família em Manaus

Depois que os ladrões deixaram a casa, as vítimas conseguiram se desamarrar e acionaram a polícia | Foto: Reprodução internet

Manaus - Uma família passou por momentos de terror, nas mãos de dois bandidos, dentro da própria casa, na manhã desta quarta-feira (16), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Os criminosos fugiram da casa levando um carro e R$ 15 mil em dinheiro.

Segundo a polícia, o caso teve início quando um dos moradores da residência trafegava em um carro modelo Toyota Hilux, próximo à residência dele.

Na ocasião, os ladrões, que estavam em um automóvel modelo Gol, colidiram propositalmente contra o carro da vítima, para simular um acidente de trânsito.

Após descer para verificar a batida, o condutor da Hilux foi rendido pela dupla. Armados, os criminosos entraram no carro do homem e exigiram que fossem levados para a residência dele.

Já na casa, os bandidos amarram e trancaram a família em um dos cômodos do imóvel. A dupla fugiu levando R$15 mil em dinheiro, uma maleta de semijoias e o carro da vítima.

Perseguição

Depois que os ladrões deixaram a casa, as vítimas conseguiram se desamarrar e acionaram a polícia. Após receber as informações, uma equipe da Polícia Militar avistou o veículo roubado trafegando pela região do Parque Sumaúma, também na Zona Norte.

Durante a abordagem das autoridades, a dupla parou o carro, mas conseguiu escapar por uma área de mata. A equipe policial realizou buscas pela área, e conseguiu recuperar o carro e a maleta de semijoias, mas a quantia em dinheiro não foi encontrada, segundo informou os policiais da 6ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom).

O caso deve ser investigado pelo 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

