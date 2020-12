No Amazonas, homem é preso com ouro ilegal escondido em sandália

Coari - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por policiais da Base Arpão com 36 gramas de ouro ilegal, avaliado em R$13,6 mil, no município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. A ação policial ocorreu na noite da última segunda-feira (14).

De acordo com as autoridades, o metal valioso estava escondido na sandália do suspeito. O objeto foi encontrado depois que os agentes da Base Arpão realizaram revista em uma embarcação que vinha de Tefé e estava indo para a capital.

O valor de R$1 mil em dinheiro também foi localizado com o homem, que foi conduzido, junto com material, até a delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Disque-denúncia

Denúncias podem ser feitas ao 181, o disque-denúncia da SSP. O serviço é gratuito e disponível para todo o estado.

Com informações da assessoria*

