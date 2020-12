Jovem é baleado por dever traficantes no bairro Presidente Vargas

Manaus - Tiago D. S. A, de 22 anos, foi baleado na madrugada desta quinta-feira (17), por volta das 3h50, na avenida Ayrão, do bairro Presidente Vargas, na Zona Sul de Manaus.



De acordo com a Polícia Militar, o jovem deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul com tiros no joelho direito.

Ele contou aos policiais que é usuário de drogas e que foi baleado porque devia traficantes da área. Não há informações do estado de saúde dele.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

Leia Mais