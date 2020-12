Bombeiros percorrem 7,5 km em igarapé e não encontram bebê de 2 meses

As buscas devem ser retomadas na sexta-feira (17) | Foto: Divulgação

Manaus - Bombeiros e grupos de voluntários, nesta quinta-feira (17), finalizaram o terceiro dia de buscas pela bebê de dois meses, percorrendo 7,5 quilômetros dentro de um igarapé na Zona Norte de Manaus. A vítima supostamente foi jogada no local, na madrugada da última terça-feira (15). Os trabalhos para encontrar o corpo da vítima foram realizados entre as comunidades Aliança com Deus, Raio do Sol, Cemitério dos Índios e conjunto Viver Melhor, naquela zona da cidade.

Ao longo do dia, mochilas pretas como a indicada pelo padrasto, em que ele teria colocado a bebê dentro e depois atirado ao igarapé, foram encontradas, mas o cadáver da bebê não foi localizado.

Vanderson M. D. S , de 22 anos, confessou à polícia que jogou a enteada dele no igarapé, por ciúmes da companheira. Ele não aceitava o fato da menina ser fruto de outra relação da companheira dele e esperou a mulher dormir para sumir com a criança.

As buscas encerraram nesta quinta às 18h e devem ser retomadas na manhã de sexta-feira (18), a depender da Polícia Civil do Amazonas. Vanderson já teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Amazonas e permanece custodiado em uma unidade prisional.

