Operação combate organização criminosa por lavagem de dinheiro no AM

Estão sendo cumpridas medidas cautelares complementares | Foto: Divulgação

Manaus - O Ministério Público do Amazonas (MP-AM), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Civil realizam, desde as primeiras horas desta sexta-feira (18), a operação “Boca Raton”. As ações miram membros de uma organização criminosa por crimes de lavagem de dinheiro, peculato, tráfico de influência, e corrupção ativa e passiva praticados no estado.

Conforme o MP-AM, já foram realizadas 20 buscas e apreensões domiciliares e 11 buscas pessoais, além da apreensão de equipamentos eletrônicos e documentos.

Estão sendo cumpridas medidas cautelares complementares, e outras ações já realizadas no âmbito desta investigação instaurada em novembro de 2019, que reúne relatórios de Inteligência Financeira, além de outras provas materiais colhidas durante a tramitação do processo investigatório criminal pertinente.

Maiores informações ainda não podem ser divulgadas | Foto: Divulgação

Ainda de acordo com o MP-AM, as medidas foram deferidas pelo Poder Judiciário para serem cumpridas em segredo de justiça, o que impede o órgão de repassar maiores informações sobre o material recolhido durante as diligências e seus investigados, ou ainda sobre as razões e fundamentos.

O MP-AM ressaltou que quando os objetivos da operação forem alcançados, deve se manifestar pelo levantamento do sigilo para que os objetivos da persecução penal pública sejam também contemplados, com a devida publicidade e esclarecimento dos resultados e conclusões devidamente fundamentados, como deve ser toda atuação ministerial.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vídeo: 3º dia de buscas por bebê jogada pelo padrasto em igarapé do AM

Homem é preso ao ser flagrado em motel com duas adolescentes em Manaus