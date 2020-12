Jovem fica no 'fogo cruzado' de facções e morre vítima de bala perdida

O corpo da vítima foi removido para Instituto Médico Legal | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem identificado como Elizandro Carvaho de Souza, de 21 anos, morreu, na madrugada desta sexta-feira (18), após ser atingido por bala perdida, próximo à casa onde morava. O caso aconteceu na comunidade Mutirão, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da 27ª Companhia Interativa Comunitária, por volta das 22h de quinta-feira (17), a vítima teria saído de casa para fazer compras em uma mercearia, localizada na rua Iguatemi, quando membros de duas facções criminosas rivais entraram em confronto e iniciaram um tiroteio.

Ainda conforme relatos feitos à polícia, o jovem ficou no meio do "fogo cruzado' e acabou sendo atingido com um tiro no peito e outro na perna esquerda.

Elizandro ainda foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste da capital, onde passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu por volta das 4h desta sexta.



O corpo da vítima foi removido para Instituto Médico Legal (IML), e deverá passar por perícia. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Manaus registra casos recorrentes de bala perdida

No início do mês, um peruano identificado como Manuel Bezerra, de 48 anos, foi vítima de bala perdida durante um tiroteio ocorrido na rua Pedro Botelho, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Ele estava deixando um mercadinho no local, quando aconteceu o fato.

A vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar e recebeu atendimento médico.

