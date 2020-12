Seminu, corpo de mulher é achado em igarapé na Zona Norte de Manaus

Bombeiros foram acionado para que o resgate do cadáver | Foto: divulgação

Manaus - Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta em um igarapé, na manhã desta sexta-feira (18). A vítima estava seminua e com as roupas intimas abaixo do joelho. O caso aconteceu no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.



Segundo policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mulher aparenta ter aproximadamente 20 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM) foi acionado para que o resgate fosse realizado, já que o corpo foi localizado em uma área de difícil acesso.

De acordo com agentes do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), que realizaram a perícia no local, o corpo da vítima apresentava perfurações nas costas.

Apesar da mulher estar parcialmente sem roupas, a polícia não confirmou se ela sofreu algum tipo de violência sexual. O corpo dela foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necropsia, que vai apontar a causa da morte.

A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.



