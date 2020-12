Baleados e esfaqueado dão entrada no HPS Platão Araújo

As vítimas foram atendidas no HPS Platão Araújo | Foto: Divulgação

Manaus - A noite de quinta-feira (17) foi movimentada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo , na Zona Leste de Manaus. Dois baleados e um esfaqueado deram entrada no local.

O primeiro caso foi o de Fabrício D. S. S, de 27 anos, e Marcelo S. D. S, de 28 anos, que foram atingidos com tiros. Os dois estavam nas proximidades da Feira do conjunto Mutirão, na Zona Norte de Manaus, quando os suspeitos portando uma arma de fogo se aproximaram do local e efetuaram tiros contra eles.

Após o ataque, os suspeitos fugiram e Fabrício foi atingido com dois tiros na cabeça e um tiro na barriga. Já Marcelo foi atingido com um tiro na perna direita.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil .

Segundo caso

Por volta das 22h35, Josué J. D. S. F, de 40 anos, deu entrada com uma facada na costela do lado direito. Ele não soube dizer aos policiais da unidade hospitalar, quem teria o ferido e a motivação do ato.

Após receber alta, a polícia deve colher mais detalhes que devem ajudar a elucidar o caso.

