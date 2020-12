Guerra entre PCC e CV termina com um morto e 4 capturados em Manaus

Suspeito morreu dentro da casa de uma moradora da comunidade | Foto: Divulgação

Manaus - Um tiroteio entre membros de facções criminosas rivais assustou moradores da rua 55, da comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte de Manaus, na manhã desta sexta-feira (18). Segundo a polícia, um suspeito morreu, outros três foram presos e um adolescente foi apreendido.

O conflito foi entre integrantes do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) e teria sido motivado por disputa pelo território do tráfico de drogas daquela região da cidade, conforme informou as autoridades.

De acordo com a equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um grupo formado por 10 criminosos teria chegado ao local nas primeiras horas desta manhã e surpreendido membros de uma facção rival.

Na ocasião, os integrantes das duas organizações criminosas teriam entrado em conflito e iniciado um tiroteio que aterrorizou os moradores da área.

Pedido de ajuda

Após ser atingido com um tiro na região do abdômen, um dos suspeitos invadiu a casa de uma mulher de 25 anos. A dona da residência conseguiu fugir do local com o filho, um menino de 7 anos, e chamou a polícia.

No entanto, quando os agentes entraram na casa, o suspeito já estava morto. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Prisões e apreensão

Após o tiroteio, policiais capturaram três homens e um adolescentes, suspeitos de integrarem os grupos criminosos.

Dois dos presos estavam feridos e precisaram ser encaminhados para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

O adolescente deve ser encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), e os demais suspeitos, após receberem atendimento médico, serão conduzidos para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), ficarão à disposição da Justiça.

