Auxiliar de produção é executado com 14 tiros na Glória; confira

| Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - O auxiliar de produção Symon Lucas Araújo Bandeira, de 21 anos, foi executado com 14 tiros, na madrugada deste sábado (19), por volta das 3h, na rua Antônio Bitencourt, no bairro Glória, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Symon foi atingido com nove tiros no tórax, dois no braço esquerdo e três na coxa esquerda.

As informações sobre as circunstâncias do crime não foram repassadas. A Polícia Militar, equipes do Departamento de Perícia Técnico-Cienfica e do Instituto Médico Legal (IML) atenderam a ocorrência.

O corpo de Symon foi removido e levado à sede do IML. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas e devem ser apuradas pela DEHS.

Após exame necroscópico, o corpo deve ser liberado aos familiares para velório e sepultamento.

