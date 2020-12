Homem é assassinado por 'pistoleiros' na Compensa

Cairo estava em um bar na localidade acompanhado de um amigo quando foi alvo dos bandidos | Foto: divulgação





Manaus - Cairo Ícaro Barroso do Nascimento, de 26 anos, foi assassinado a tiros na noite de sábado (19), na rua Ponce de Leon, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O amigo dele acabou sendo atingido com um tiro no braço.

De acordo com testemunhas, Cairo estava em um bar na localidade acompanhado de um amigo, quando dois criminosos chegaram em uma motocicleta, surpreenderam a dupla e efetuaram os tiros.

Cairo foi atingido por, pelo menos, cinco disparos. Já o amigo dele pegou um tiro no braço. Os dois foram socorridos e levado ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Compensa. A vítima estaria sendo ameaçada por uma facção criminosa.

Cairo acabou não resistindo e morreu. O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). Não há informações sobre o estado de saúde do amigo dele.

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar a motivação do crime e averiguar se há ou não ligação com a disputa pelo território de tráfico de drogas na localidade.