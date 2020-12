Ônibus da linha 447 é assaltado na Zona Leste neste domingo

O motorista afirmou que esta já é a nona vez que ele sofre um assalto a ônibus | Foto: Divulgação

Manaus - Um ônibus da linha 447 foi assaltado na tarde deste domingo (20), na rua José Romão, bairro Novo Aleixo, nas proximidades do Sesi Clube do Trabalhador, zona Leste. O assaltante, que não foi identificado, estava armado com uma faca e levou a renda do coletivo, além de itens pessoais dos passageiros.

De acordo com o motorista do ônibus, que preferiu não se identificar, o homem entrou no ônibus nas proximidades do Sesi e não passou pela catraca. Alguns minutos depois ele sacou a faca e anunciou o assalto, rendendo a cobradora e os passageiros que estavam atrás da catraca.

O motorista afirmou ainda que o assaltante parecia inquieto desde o momento em que entrou no ônibus. No momento do assalto, ele chegou a dizer que estava precisando de dinheiro para comprar remédios para o pai.

"Muito agressivo, veio com a faca para cima de mim e para cima da colega [cobradora]. Ele pegou a renda toda. Tinha uma passageira atrás da catraca, ele não chegou a passar, mas ameaçou e pegou o celular do pessoal que estava atrás. Ele desceu em uma área de mata e fugiu", relatou o motorista.

O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

