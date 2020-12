Polícia busca por mulher que desapareceu no centro de Manaus

Adesaparecida tem 1,55 de altura e cabelos pretos. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ajuda da população para localizar Lídia Cavalcante Gomes, 35, desaparecida na última sexta-feira (18/12), de um ponto de ônibus na avenida Epaminondas, bairro Centro, zona sul da cidade.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado por Francisco Chagas Gomes, pai da desaparecida, Lídia e Francisco estavam juntos em um ponto de ônibus, no endereço citado anteriormente, quando a filha entrou no coletivo da linha 660 e ele não conseguiu embarcar com ela, permanecendo na parada. Desde então, Lídia está desaparecida.

Ainda segundo o BO, a desaparecida tem 1,55 de altura e cabelos pretos. A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Lídia Cavalcante Gomes que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2270.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/ultimas