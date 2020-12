Corpo é encontrado com mão amarrada e corda no pescoço em Manaus

A denúncia foi feita por moradores da área | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, nesta segunda-feira (21) na avenida Flamboyant, no Distrito Industrial II, zona Leste da Cidade. O cadáver estava entre a vegetação, ao lado da rua. Os policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência.



De acordo com informações preliminares, o corpo teria sido deixado por um carro, modelo Voyage, de cor azul. O homem estava com as mãos amarradas, e com uma corda amarrada no pescoço. O homem estava com uma bermuda jeans e camisa preta.

Após realizada a perícia criminal, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A morte deverá ser investigada pela Delegacia Especializada Homicídios e Sequestros (DEHS).

