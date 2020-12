Esfaqueado e amarrado, homem morre após ser jogado em ramal de Manaus

A vítima estava com as mãos e os pés amarrados | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado agonizando, na madrugada desta terça-feira (22), no ramal do Ipiranga, bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, o rapaz morreu antes da chegada da ambulância no local.

A vítima estava com as mãos e os pés amarrados e foi abandonada no ramal com várias perfurações de faca pelo corpo, conforme informações dos agentes da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Ainda de acordo com a equipe policial, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da equipe médica chegar.

O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e o caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

