Quadrilha invade casa e tenta executar três jovens no Cidade de Deus

Ainda de acordo com as autoridades, as três vítimas possuem passagem pela polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Três jovens, identificados como Bruno S. R., de 18 anos, Felipe F. L., de 20 anos, Felipe P. S., de 21 anos, ficaram feridos após serem atingido por tiros, na madrugada desta terça-feira (22), no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, uma quadrilha, composta por, pelo menos, quatro homens armados, incluindo um que portava fuzil, invadiram a residência onde estavam as vítimas e começaram a atirar contra os jovens, que seriam rivais.

Bruno foi alvejado na região do tórax, Felipe P. foi atingido na boca, e Felipe F., que usa uma tornozeleira eletrônica, foi baleado no ombro. Após efetuarem os tiros, os criminosos fugiram do local, conforme informou a equipe da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Depois de sofrerem o atentado, os três jovens foram encaminhados para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus, onde recebem atendimento médico. O quadro clínico deles não foi divulgado.

Ainda de acordo com as autoridades, as três vítimas possuem passagem pela polícia por envolvimento em roubos, furtos e tráfico de drogas. A autoria e motivação da tripla tentativa de homicídio deverá ser investigado pela Polícia Civil.

