Jovem leva 5 tiros ao lado da esposa e morre em hospital de Manaus

A motivação do crime ainda é desconhecida para polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Após sofrer uma emboscada e ser atingido com cinco tiros, Henrique Almeida Cruz, de 22 anos, morreu na manhã desta terça-feira (22), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo. Ele sofreu o atentado quando estava junto com a esposa em um posto de combustíveis, localizado na avenida Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, Zona leste de Manaus.

A mulher de Henrique, que não teve o nome divulgado, presenciou o crime, mas não ficou ferida. Segundo a polícia, a vítima teria sido abordada por criminosos que estavam em um veículo, que não teve as características informadas.

Os bandidos chegaram no posto onde estava o casal e dispararam cinco vezes contra Henrique, depois fugiram, sem ser identificados.

O jovem chegou a ser socorrido e levado para o HPS Platão Araújo, na carroceria de uma caminhonete. Desesperados, os próprios familiares ajudaram a colocar Henrique na maca da unidade saúde, mas ele não resistiu e morreu.

A motivação do crime ainda é desconhecida para polícia. O corpo de Henrique foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Câmeras de segurança do posto de combustíveis devem auxiliar nas investigações, que serão coordenadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

