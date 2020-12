Com tiro na testa, corpo é achado em área de mata no Cidade de Deus

O cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal | Foto: Divulgação

Manaus - Com um tiro na testa, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira (22), em uma área de mata, localizada na comunidade Aliança com Deus, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.



De acordo com o delegado Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), além do tiro na testa, o corpo estava com as mãos amarradas e foi encontrado por moradores da área.

“A vítima possui a tatuagem de uma folha de maconha na virilha e uma rosa vermelha no pescoço. Ainda é cedo para afirmar motivações desse crime, mas nós estamos coletando o maior número de informações possíveis que possam nos ajudar nas investigações", relatou Luiz Rocha, que atendeu a ocorrência.

O cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exames de necropsia e aguardar o reconhecimento de familiares.

Leia mais

Quadrilha invade casa e tenta executar três jovens no Cidade de Deus

Polícia evita furto de quartos de boi em açougue no Jorge Teixeira

Esfaqueado e amarrado, homem morre após ser jogado em ramal de Manaus