Homem é preso após tentar invadir casa da ex-sogra em Manaus

Manaus - Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta terça-feira (22), após tentar invadir a casa da ex-sogra, localizada na rua 112, do bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. A ex-companheira já tinha uma medida protetiva em desfavor do suspeito.

De acordo com a equipe da 15° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada por meio do número 190 pela proprietária da casa. No entanto, inicialmente ele e uma pessoa que o teria ajudado a tentar quebrar o portão, não foram encontrados.

Os policiais deixaram o telefone da viatura com a ex-sogra do suspeito e retornaram o patrulhamento de rotina. Eles avistaram a dupla e detiveram os dois homens que foram reconhecidos pela mulher.

Os envolvidos foram apresentados na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O homem de 26 anos foi autuado em flagrante por descumprimento de medidas protetivas, pois ameaçou a ex-companheira e os pais dela. Ele deve ficar à disposição da Justiça

Leia Mais