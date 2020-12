Seap não encontra nada ilegal durante revistas em presídios de Manaus

| Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - As unidades prisionais de Manaus passaram por revistas na manhã desta terça-feira (22). Nenhum material ilegal ou túnel foram encontrados. Os trabalhos foram realizados pela equipe da Secretaria de Estado e Administração Penitenciária (Seap) com apoio da Polícia Militar.

A operação contou com o apoio de policiais militares do 1º Batalhão de Choque, policiamento montado e Companhia de Operações Especiais (COE), entre outros militares de batalhões especializados.

Outras ações

Em maio deste ano, durante uma revista realizada no Complexo Prisional Anísio Jobim, localizado no quilômetro oito da BR-174, foram encontradas ferramentas improvisadas e um túnel de fuga, em uma das celas do presídio.

Os agentes de segurança também encontraram cinco celulares e um moldem móvel, para acesso a internet. Durante o ano de 2020, as operações de revistas já frustraram mais de quarenta tentativas de fuga de detentos.

Ao longo do ano, a Seap e a Polícia Militar realizam revistas periódicas nas unidades a fim de manter a segurança e a ordem no sistema prisional.

