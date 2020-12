Homem é preso com três armas de fogo e munições na Zona Leste

O material apreendido foi apresentado no 30° DIP | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Um homem, Daniel A. P. T, de 30 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (22), durante operação policial deflagrada na Zona Leste de Manaus. Ele já estava sendo investigado pelas equipes do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP) há um mês e acabou preso com três armas de fogo.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular da unidade policial, o suspeito foi mencionado em várias denúncias como sendo responsável por guardar armas. Por volta das 15h, uma denúncia indicou que ele estava na avenida Mirra, no Jorge Teixeira, na Zona Leste, portando uma arma de fogo em um veículo modelo Volkswagen Voyage, de cor preta.



"Ele estava escondendo um revólver calibre 38 com cinco munições nas coxas. Durante a abordagem, um dos familiares dele ainda tentou arrancá-lo das mãos da polícia e foi detido por desacato. O suspeito indicou que na casa dele, no ramal do Brasileirinho, haviam mais armas. Encontramos duas escopetas, sendo uma de calibre 16 e a outra de calibre 36 e três munições. Também haviam R$ 500 com o suspeito. Agora vamos ouvi-lo para investigar se ele tinha outras armas de fogo. Na ação retiramos essas três de circulação que poderiam ser utilizadas em delitos", relatou Mozer.

Por volta das 15h, uma denúncia indicou que ele estava na avenida Mirra, no Jorge Teixeira, na Zona Leste | Foto: Suyanne Lima





O capitão Soeiro da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) destacou a importância da população continuar denunciando crimes ocorridos naquela zona da cidade.

"O apoio de moradores tem sido essencial para nossas ações integradas com a Polícia Civil. Nosso disque-denuncia é o (92) 98842-1732. Quem tiver alguma informação sobre crimes pode nos repassar, que não será identificado. Nós estamos diariamente checando essas informações e retirando criminosos das ruas", destacou o capitão.

O material apreendido foi apresentado no 30° DIP e o suspeito deve responder por porte ilegal de arma de fogo. Ele deve passar por audiência de custódia e deve permanecer à disposição da Justiça.

