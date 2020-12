Suspeitos de matar dois jovens no Viver Melhor são presos em Manaus

Um foi morto por engano | Foto: divulgação

Manaus - Três homens foram presos, na manhã desta quarta-feira (23), suspeitos de participarem dos homicídios de Deivid Martins de Oliveira, de 20 anos, e Wellison Magno da Silva, de 18 anos. Os dois jovens foram mortos no dia 14 de dezembro, na região do conjunto residencial Viver Melhor, zona Norte de Manaus.

Segundo o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), delegado Charles Araújo, o caso teve início antes mesmo dos assassinatos das duas vítimas. Peça-chave da ocorrência, Welisson foi sequestrado e torturado por conta de uma dívida relacionada ao tráfico dedrogas, no dia 10 de dezembro , na comunidade Parque Riachuelo, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, uma equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) conseguiu interceptar a ação criminosa, e impediu que o jovem de 18 anos morresse. Na ocasião, um dos criminosos foi morto em confronto com a polícia, enquanto os demais fugiram.

“Apesar de ter sido salvo, Welisson continuou sendo monitorado pelos bandidos. Na madrugada do dia 14 de dezembro, ele estava em veículo com o amigo, Deivid, quando o trio teria colidido propositalmente contra o carro deles. Os criminosos teriam descido e executado Deivid com, pelo menos, 11 tiros ”, explicou o delegado.

Conforme a DEHS, a policia chegou a acreditar que Deivid teria sido morto por retaliação a uma denúncia que teria feito contra traficantes. Mas as investigações que apuram o caso apontam que, na verdade, o alvo do bando era somente Welisson, ou seja, Deivid, que não possuía nenhuma passagem pela polícia por qualquer crime, foi morto por engano.

Depois de perceberem que haviam se equivocado, os criminosos teriam capturado Welisson, e o torturado novamente. Entretanto, dessa vez, o jovem não conseguiu escapar da morte e foi assassinado a tiros. O corpo dele foi abandonado próximo ao Balneário Rocholândia , também na região do Viver Melhor.

Após a DEHS constatar o envolvimento de Anderson, Patrick e Saulo nos crimes, o trio teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Após os procedimentos na Especializada, os três serão encaminhados a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

