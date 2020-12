Corpo de motorista de App é encontrado esquartejado no Cidade de Deus

Manaus - O corpo do motorista de aplicativo de mobilidade urbana Marcos Teixeira Maia foi encontrado na noite desta quarta-feira (23), esquartejado no porta-malas de um carro estacionado na rua Donicio Santos, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a equipe da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi um amigo da vítima que localizou o cadáver e chamou a polícia. Ainda não há informações se ele estava rastreando o aparelho celular da vítima.

O local está isolado e as equipes do Departamento de Perícia Técnico-Cientifica e do Instituto Médico Legal (IML) atuam na ocorrência. O cadáver estava em sacos de fibra.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que deve apurar a motivação e autoria do crime.

Veja a reportagem: