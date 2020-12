Cobrador é esfaqueado dentro de ônibus coletivo em Manaus: veja vídeo

O suspeito foi apresentado no 1° DIP | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um cobrador foi esfaqueado no final da tarde desta quarta-feira (23), dentro de um ônibus da linha 650 do transporte coletivo urbano, que trafegava pela avenida Leonardo Malcher, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus. O fato aconteceu após uma discussão com um passageiro. Sérgio M. D. S, de 47 anos, foi preso por tentativa de homicídio.

O cobrador conseguiu conter o suspeito com a ajuda dos demais passageiros | Foto: divulgação





De acordo com a equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito estava tentando vender passes de uma carteirinha dentro do ônibus e foi impedido pelo cobrador . O homem acabou surtando e esfaqueou a vítima na cabeça e no peito.

Os passageiros ficaram revoltados com a ação e espancaram o suspeito. Os policiais militares foram acionados por meio do 190 e impediram um linchamento. O cobrador foi encaminhado a um hospital particular, já o suspeito foi encaminhado ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) no bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus.

Veja o vídeo feito dentro do ônibus:

O vídeo foi feito por um passageiro | Autor: Divulgação





Após receber atendimento médico, o suspeito foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) , onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Ele deve passar por audiência de custódia, onde irá ficar à disposição da Justiça. Já o cobrador permanece internado.

Veja a reportagem feita na delegacia:

