Criminosos amarram, amordaçam e executam homem em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (24), por volta das 6h, na rua 237, do bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, foram moradores da área que localizaram o cadáver. O homem estava com mãos e pés amarrados e uma fita adesiva na boca, caracterizando que ele foi torturado antes de morrer.

As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Cienfica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência.

| Foto: Divulgação

Durante a perícia, foi constatado que a vítima possuía uma marca de tiro nas costas de calibre 12 e tem entre 20 e 25 anos. O homem também tem tatuagens pelo corpo dentre elas, o desenho de uma estrela e um terço.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve apurar as circunstâncias e motivação do crime.

Leia mais:

Homem é preso com drogas e arma falsa no Jorge Teixeira

Cobrador é esfaqueado dentro de ônibus coletivo em Manaus: veja vídeo