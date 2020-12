Jovem é executado com 10 tiros na frente da própria mãe na Cidade Nova

| Foto: Divulgação

Manaus - Darlisson Cardoso Muniz, de 19 anos, foi executado na madrugada desta quinta-feira (24), por volta das 10h, com 10 tiros em uma casa na rua Renascer, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. A mãe dele presenciou o crime.

De acordo com polícia, dois homens encapuzados chegaram em um veículo de cor prata e arrombaram a porta da casa de Darlisson.

A mãe dele foi abordada e os suspeitos perguntaram pelo rapaz. Quando Darlisson apareceu foi atingido pelos disparos. Ele ainda tentou correr para o quarto da mãe, mas agonizou até a morte. Os suspeitos fugiram sem serem identificados.

As equipes da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram o isolamento do local do crime.

Peritos do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) constataram que a vítima foi atingida por 10 tiros, sendo sete nas costas e três na cabeça. Darlisson já tinha passagem por roubo.

O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). O assassinato será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

