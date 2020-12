Homem é jogado de moto na frente de hospital de Manaus e morre

As remoções foram realizadas no HPS 28 de Agosto | Foto: Divulgação

Manaus - Sávio Souza Franco morreu na madrugada desta sexta-feira (25), por volta das 3h06, após ser alvejado com um tiro no abdômen. O crime aconteceu no bairro Petrópolis, na zona Sul de Manaus.

De acordo com a equipe do Instituto Médico Legal (IML) , Sávio foi jogado de uma motocicleta em movimento na frente do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Apesar de receber atendimento médico, a vítima não resistiu ao ferimento e morreu na unidade hospitalar. O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar as circunstâncias do crime.

Outro caso

Um homem ainda não identificado também morreu na madrugada desta sexta-feira (25), por volta das 4h30. Ele teria sido perseguido e baleado com dois tiros no bairro Petrópolis.

A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada ao HPS 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil também investigará o caso. O corpo do homem deve passar por exame necroscópico na sede do IML.

