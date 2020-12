Homem sai para comprar drogas, é espancado em 'boca de fumo' e morre

O caso será investigado pela DEHS | Foto: Divulgação

Manaus - O guardador de carros Alexandre Freitas de Souza, que tinha 42 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (25), após ser espancado com barras de ferro em uma "boca de fumo" na invasão Nova Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus . De acordo com informações da polícia, ele tinha ido ao local para comprar drogas.

Conforme o tenente Davi Nascimento, da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Alexandre foi espancado no local por um motivo desconhecido.

Machucado, a vítima retornou para casa onde mora na rua do Aterro, no bairro Gilberto Mestrinho e pediu ajuda aos familiares.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas devido a demora, familiares pediram para que uma vizinha conduzisse Alexandre ao hospital. Após entrar no veículo modelo Chevrolet Ônix, a vítima acabou morrendo. O Samu ainda chegou no local e apenas constatou o óbito.

As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científico (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) .

