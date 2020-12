SSP-AM faz buscas com helicóptero por crianças desaparecidas no AM

As meninas estão sendo procuradas em uma área de mata | Foto: Reprodução

Manaus - As buscas por Kimberlly dos Santos Pereira, de 12 anos e Agatha dos Santos Pereira, de 8 anos, que estão desaparecidas desde a tarde da última terça-feira (22) continuam. Pelos relatos, as meninas estavam no ramal Bons Amigos, localizado no KM 26 da BR-174, zona rural de Manaus.

Desta vez, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), as buscas seguem com a ajuda de helicópteros que sobrevoam o local de desaparecimento das crianças.

O helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), sobrevoou o local, mas sem sucesso.

As meninas estão sendo procuradas em uma área de mata, nas redondezas de um igarapé, o último lugar que elas estavam na companhia do padrasto, segundo a família.

Ainda segundo a CBMAM, ao longo do dia a equipe estão de prontidão para agir diante de novo acionamento da Polícia ou de novas informações que possam viabilizar as ações de busca.

Leia mais:

