Polícia manda homem apagar ameaças do CV a moradores no Compensa

O homem foi obrigado a pintar o muro que havia pichado | Foto: divulgação





Manaus - A polícia obrigou um homem, que não teve a identidade divulgada, a retirar uma pichação que ele havia feito a mando de membros de uma organização criminosa. No aviso, os criminosos ordenaram que moradores e motoristas de aplicativo baixassem os vidros e desligassem os faróis ao entrarem na área do bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

“Atenção: Uber ou moradores da Compensa 1, 2 e 3, ao entrar no bairro, por favor, baixar os vidros do carro e desligar o farol (sic), para a sua própria segurança, estamos em guerra”, dizia o recado emitido pelos criminosos - que supostamente pertenceriam ao Comando Vermelho. Vale lembrar que o Compensa é um dos poucos bairros onde a Família do Norte (FDN) ainda resiste.

A equipe de reportagem do Em Tempo questionou à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), se o rapaz que havia feito a pichação seria integrante da organização criminosa, ou se teria recebido apenas ameaças para escrever o recado dos bandidos. Assim que a resposta for obtida, a matéria será atualizada.

Veja vídeo:

