Sete pessoas são presas por envolvimento em destruição de delegacia

A polícia ira cumprir outros mandados que estão em aberto | Foto: Divulgação

Sete pessoas foram presas na noite desta sexta-feira (25) por envolvimento na destruição da Delegacia Civil de Barreirinha. A polícia cumpriu os mandados de prisão expedidos pela justiça do Amazonas. O caso aconteceu no último domingo (20). As sete pessoas foram presas e levadas à Delegacia de Parintins

"Isso é uma resposta aqueles que destruíram a delegacia da Polícia Civil. Houveram disparos contra a delegacia, vindo de uma arma calibre doze. Os policiais atiraram para fora da delegacia por estarem acuados e tiveram que se defender" disse o delgado de Parintins, Adilson Cunha.

A Polícia Militar deu apoio à Polícia Civil, durante a operação para cumprir os mandados de prisão.

"Nosso papel é dar apoio aos policiais civis nesse momento. A operação continua, temos alguns mandados em aberto. Provavelmente, sejam expedidos outros mandados." relatou o Tenente Andrade, da Polícia Militar.

Relembre o caso

Populares tentaram invadir a unidade policial da cidade de Barreirinha para linchar um homem que havia sido preso por estuprar e matar a própria enteada, de apenas 1 ano e 5 meses. Segundo a polícia, a delegacia foi depredada e incendiada. Duas viaturas foram destruídas e dois manifestantes foram mortos durante o conflito com a polícia.

Leia mais:

Adolescente é apreendido com mais de 100 porções de drogas, no Japiim

Jovem mata parente após presenciar agressão contra mulher