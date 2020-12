Homem é preso com arma e 12 quilos de drogas no bairro Petrópolis

Drogas e armas apreendidas pela polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 44 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso com 12 de quilos de maconha do tipo skunk e uma arma de fogo, na madrugada desta segunda-feira (28). O caso aconteceu no bairro Petrópolis, na zona Sul da capital.

De acordo com as autoridades, a ação policial teve início quando a equipe da Força Tática obteve informações, por meio denúncias anônimas, a respeito de um suspeito que estaria com uma arma de fogo em um estabelecimento comercial localizado na área do bairro Petrópolis.

Conforme a polícia, o homem confessou que estava utilizando a arma para a própria segurança, pois estaria guardando drogas em uma construção também localizada no bairro Petrópolis.

Ao chegarem no local, a equipe da Força Tática encontrou oito pacotes de maconha do tipo skunk, que totalizaram cerca de 12 quilos da droga.

O suspeito foi preso e encaminhado, juntamente com o material apreendido, para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Após os procedimentos na unidade policial, ele deverá ser encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

