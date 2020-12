Três crianças são abandonadas em casebre perto de lixão no AM

As crianças foram encontradas em extrema vulnerabilidade | Foto: Divulgação

Manacapuru - Três crianças de seis meses, 6 anos e 10 anos foram abandonadas pela própria mãe em um casebre localizado em uma invasão dentro do lixão do município de Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus).

As vítimas estavam há dias sozinhas e foram resgatadas na última sexta-feira (25) pelo Conselho Tutelar e Polícia Militar da cidade. O caso ganhou repercussão nesta segunda-feira (28).

De acordo com a conselheira Milka Ruiz, a situação das crianças era de extrema vulnerabilidade e a casa estava em situação insalubre. As vítimas estavam abandonadas e o bebê de colo chorava muito.

"Quando chegamos, a criança de seis anos estava tentando acalmar o bebê. Os vizinhos informaram que não era a primeira vez que as crianças foram abandonadas e que a mãe costumava fazer isso durante a madrugada. Foram eles que fizeram a denúncia. Registramos a ocorrência, e a criança maior foi ouvida. Uma pessoa declarou que a mãe seria usuária de drogas e fazia consumo de substâncias com o bebê no colo", explicou a conselheira.

As crianças choravam por conta do abandono | Foto: Divulgação

A mãe apareceu horas depois na localidade e o casebre foi incendiado. Testemunhas informam que o sinistro aconteceu por causa da revolta dos vizinhos.

Duas das crianças foram entregues aos pais, pois cada uma tem um pai de diferente. Já a outra criança ficou sob a guarda de uma tia.

A denúncia contra a mãe foi feita na Delegacia de Manacapuru, no entanto, mais detalhes sobre os procedimentos ainda não foram repassados pela Polícia Civil. O caso deve ser acompanhado também pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM).

