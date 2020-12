Homem é preso por ameaçar e agredir ex-companheira em Manaus

O suspeito deve permanecer à disposição da Justiça | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem de 40 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (28), por volta das 11h30, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pela prática dos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal contra a ex-companheira, uma mulher de 53 anos. A ação ocorreu na casa do autor, no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-oeste de Manaus e foi deflagrada pelas equipes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) zona norte/leste.

De acordo com a delegada Wagna Costa, titular da Especializada, a vítima já havia procurado a DECCM, no dia 14 de setembro deste ano, para comunicar que havia sido injuriada e lesionada fisicamente pelo indivíduo. Na ocasião, foram requisitados exames de corpo de delito para ela, e as medidas protetivas de urgência foram solicitadas na Justiça, e concedidas no dia 18 de setembro.

“A vítima retornou à delegacia, no dia 15 de outubro, para relatar que seu ex-companheira voltou a lhe ofender moralmente com palavras de baixo calão, ameaçar e a agredir fisicamente. Sendo assim, solicitei junto à Justiça pelo mandado de prisão em nome dele, e a ordem judicial foi expedida, no dia 10 de novembro deste ano, pelo juiz Rafael da Rocha Lima, da Central de Inquéritos”, comentou a delegada.

A autoridade policial informou que, após diligências policiais, o homem foi encontrado na casa onde morava e recebeu voz de prisão.

Procedimentos

O suspeito irá responder pelos crimes de injúria, lesão corporal e ameaça. Após os procedimentos cabíveis na Especializada, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça

