Criminosos sequestram motorista dos Correios e roubam mercadorias

A vítima e o veículo foram abandonados na comunidade Valparaíso | Foto: Divulgação

Manaus - Dois criminosos armados sequestraram um motorista dos Correios e roubaram as encomendas que seriam entregues na Zona Leste de Manaus. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (28), na rua Mapará, do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da vítima repassadas à imprensa, os suspeitos o renderam e com as armas de fogo ordenaram que ele entrasse no veículo.

"Só falaram para eu não reagir e que só queriam roubar as mercadorias. Os homens percorreram alguns quilômetros e, na rua da Glória, na comunidade Valparaíso, recolheram metade das caixas e fugiram", explicou a vítima.

O motorista foi abandonado junto com o veículo no local. O caso foi registrado no 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP) .

Leia Mais

Vídeo: Bandidos agridem mulher para roubar cesta de Natal

Em menos de 12h, dois ônibus da linha 560 são assaltados em Manaus