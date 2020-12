Vídeo: Homens em carro preto matam traficante a tiros no Centro

Manaus - Um homem identificado como André Leite Colares, 32, o "Magrelo", foi executado na noite desta segunda-feira (25), no cruzamento entre as avenidas Epaminondas e Sete de Setembro, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Trouxinhas de drogas foram encontradas próximo ao corpo da vítima.

De acordo com testemunhas, André estava vendendo drogas quando foi surpreendido por ocupantes de um veículo, de cor preta. Um dos ocupantes teria descido e efetuado disparos na direção da vítima.

André ficou agonizando em via pública e não resistiu aos ferimentos. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionada, mas apenas constatou o óbito da vítima.

O caso pode se tratar de um acerto de contas decorrente do tráfico de drogas. As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja a reportagem no local do homicídio:

O caso aconteceu no Centro de Manaus | Autor: Bianca Ribeiro