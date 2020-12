Homem é preso com 3 kg de maconha do tipo skunk

Manaus - Um homem de 26 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (28), por volta das 16h30, na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Ele estava com aproximadamente 3 kg de drogas.

De acordo com a equipe da Força Tática, a ação iniciou após denúncia anônima informando que um homem emum Ônix estava transportando drogas.

Após a visualização do veículo, a equipe realizou a abordagem e encontrou três tabletes de maconha do tipo skunk. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante. O caso foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.