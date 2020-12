Pistoleiros invadem partida de futebol e matam vendedor em Manaus

As três vítimas foram levadas para o hospital, mas o vendedor não resistiu | Foto: Divulgação

Manaus - O vendedor Ednilson Barbago do Nascimento, de 31 anos, foi executado a tiros enquanto jogava futebol com amigos, na noite desta segunda-feira (29). O caso aconteceu na comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Outras duas pessoas também foram baleadas durante o ataque.

Segundo relatos da companheira de Ednilson à polícia, o vendedor estava jogando bola com um grupo de amigos, quando dois criminosos chegaram ao local, e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele. Além do vendedor, outras duas pessoas, que não tiveram os nomes divulgados, também foram atingidas pelos disparos.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os assassinos fugiram do local sem ser identificados. As três vítimas foram socorridas para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona Leste de Manaus. Ednilson não resistiu e morreu na unidade de saúde, já o quadro clinico dos dois outros baleados não foi divulgado.

O corpo do vendedor foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou pelo exame de necropsia. A autoria e a motivação do crime devem ser investigados pela DEHS.

