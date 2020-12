Em 24 horas, Polícia prende 10 pessoas e apreende 15kg de drogas no AM

Manaus (AM) - Em Manaus e no munícipio de Tefé, a Polícia Militar prendeu 10 suspeitos de envolvimento em crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo, furto e receptação, durante o patrulhamento ostensivo realizado nas últimas 24 horas. As prisões foram registradas entre a segunda-feira (28) e a madrugada de hoje (29).



Segundo as autoridades, somente na capital, as equipes policiais apreenderam 181 porções de entorpecentes, 15 quilos de drogas, duas armas de fogo, 22 munições intactas e R$ 1,7 mil em dinheiro. Os agentes também recuperaram oito veículos com restrição de roubo e furto.

Ainda segundo a polícia, a equipe da Força Tática capturou um homem de 44 anos, por posse irregular de arma de fogo e envolvimento com o tráfico de drogas , no bairro Petrópolis, zona sul. Na ação, foram apreendidos 12 quilos de maconha, uma arma de fogo calibre 380 e seis munições intactas. O suspeito foi detido e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na avenida do Turismo, bairro Tarumã Açu, zona Oeste, os policiais da Força Tática também prenderam um homem de 26 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Após abordagem, três quilos de maconha do tipo skunk foram encontrados escondidos dentro do veículo do suspeito. O homem e o entorpecente foram levados ao 19º DIP.

Interior

Ainda na segunda-feira, policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), prenderam dois homens, de 18 e 28 anos, pelo crime de roubo contra uma loja de material de construção, em Tefé, a 522 quilômetros da capital.

