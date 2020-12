Ônibus da linha 560 é assaltado por cinco criminosos em Manaus

A rota é conhecida como a linha do terror | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Mais uma vez, um ônibus da linha 560 do transporte coletivo urbano foi alvo de criminosos. Na tarde desta terça-feira (29), cinco criminosos "tocaram o terror" e roubaram a renda do ônibus e passageiros.

De acordo com o motorista do ônibus, os suspeitos se passaram entraram no coletivo se passando por passageiros.

Enquanto o veículo trafegava na avenida Torquato Tapajós, eles anunciaram o crime e mandaram o motorista desviar para a avenida do Turismo, no bairro Tarumã, na zona Oeste de Manaus.

Os suspeitos muito agressivos passaram a recolher pertences das vítimas e dinheiro da renda do ônibus. Um deles chegou a efetuar um disparo de arma de fogo dentro do veículo, mas ninguém foi atingido.

Após o crime, os suspeitos fugiram sem serem identificados. O motorista foi até o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para tentar registrar o crime, mas foi orientado a fazer o Boletim de Ocorrência pela internet.

